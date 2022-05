Merson aponta culpado pela saída de Rüdiger do Chelsea: «Deixou-lhe uma marca que permanece»

Paul Merson, histórico do Arsenal, considera que Frank Lampard é o principal culpado pela saída de Rüdiger do Chelsea no final da temporada . Para o antigo médio, a forma como o treinador inglês tratou o central alemão foi determinante para este não renovar pelos blues."Perder Rüdiger vai partir o coração ao Chelsea, mas a sua saída começou a ganhar forma há 18 meses pela forma como Lampard o tratou. Eliminou-o por completo da equipa e isso deixou uma marca que permanece. Foi aí que ele decidiu não assinar um novo contrato", começou por dizer Merson à 'Sky Sports', sublinhando a qualidade do germânico."O Chelsea vai deixar ir a custo zero um defesa que vale entre 70 a 80 milhões de libras e vai trazer pelo mesmo valor alguém que não vai ser tão bom como ele", rematou.Rüdiger, recorde-se, está perto de se tornar reforço do Real Madrid