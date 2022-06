Muitos milhões para caras novas: Chelsea com orçamento astronómico para 'atacar' mercado

O Chelsea vive dias menos conturbados após a chegada do novo proprietário Todd Boehly que, segundo o 'The Telegraph', prometeu ao treinador Thomas Tuchel 230 milhões de euros para 'atacar' seis reforços de peso que ajudem a atingir os principais objetivos para 2022/23.De acordo com a mesma fonte, os blues têm vários nomes debaixo de olho - Matthijs de Ligt (Juventus), Jules Koundé (Sevilha), Raheem Sterling (Man. City), Jonathan Clauss (Lens), Ousmane Dembélé (Barcelona), Richarlison (Everton) e Gabriel Jesus (Man. City) -, sendo que muitos deles devem obrigar a formação inglesa a abrir os cordões à bolsa."O segredo é trabalhar com Tuchel para vermos quais são os melhores jogadores disponíveis. Queremos ter a certeza que temos uma boa defesa. Temos profundidade no meio-campo e não estamos desesperados por um ponta-de-lança. Felizmente, há oportunidades no mercado de momento", disse fonte próxima do clube ao 'The Telegraph'.Recorde-se que Todd Boehly, novo proprietário do Chelsea, irá desempenhar também as funções de diretor-desportivo interino até ser nomeado um substituto a tempo inteiro.