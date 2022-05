Neymar na lista do Chelsea: PSG espera "oferta interessante" pelo brasileiro

A revista inglesa 'FourFourTwo' avança que o Chelsea é um dos clubes interessados na contratação de Neymar, e que as negociações podem ser abertas uma vez que o craque brasileiro está incluido numa lista de jogadores que o PSG se dispõe, mediante uma boa proposta, a deixar sair no mercado de verão O 'L'Équipe' diz mesmo que, apesar do brasileiro não querer necessariamente sair do PSG, o clube tem interesse em vendê-lo se chegar uma "oferta interessante". O valor, esse, pode ser um obstáculo. Recorde-se que Neymar custou aos cofres dos parisienses cerca de 222 milhões de euros quando, em 2017, chegou do Barcelona.O Chelsea, que já tem como novo dono Todd Boehly , estava desde março a operar sob licença especial do governo britânico, no seguimento das sanções impostas pelo governo de Boris Johnson relacionadas com a invasão da Rússia à Ucrânia, ofensiva iniciada em fevereiro.Os blues já têm confirmadas as saídas de Antonio Rudiger e Andreas Christensen - dois centrais - no mercado de verão, e de acordo com a 'FourFourTwo' planeiam deixar sair Romelu Lukaku de maneira a financiar alguns eventuais reforços, entre os quais Neymar.