Piers Morgan provoca extremo do Chelsea: «Peru mais caro da história?»

Most expensive turkey in world football? pic.twitter.com/K8pO5wj3WN — Piers Morgan (@piersmorgan) February 11, 2023

Piers Morgan recorreu este sábado às redes sociais, após o apito final do West Ham-Chelsea (1-1) , para deixar uma provocação a Mykhailo Mudryk, extremo ucraniano que rumou aos blues por 100 milhões de euros depois de ter estado muito perto de reforçar o Arsenal, a equipa que o jornalista britânico apoia."O peru mais caro da história do futebol?", questionou, ironicamente, Morgan no Twitter.Recorde-se que, no duelo com o West Ham, foram João Félix e Enzo Fernández que estiveram envolvidos no primeiro golo dos blues, quando o médio argentino cruzou para remate certeiro do avançado português