Pochettino: «Cole Palmer tem a capacidade e o potencial para chegar ao nível de Di María»

Mauricio Pochettino, treinador argentino do Chelsea, reafirmou esta sexta-feira ver semelhanças entre o estilo de jogo de Cole Palmer e o de Di María, sublinhando que o jovem jogador dos londrinos poderá chegar "com tempo" ao nível do argentino do Benfica. "Cole Palmer tem sido excelente até agora. Tem a capacidade e o potencial para, com tempo, chegar perto do nível de Di María. Claro que ainda está longe, mas este tipo de jogadores que consegue ligar, criar jogadas, ter a capacidade para marcar, assistir...", frisou o técnico dos blues, em declarações à 'TNT Sports'.





Esta foi já a segunda vez no espaço de poucas semanas que o argentino compara Palmer a Di María. Em novembro , quando questionado sobre se via o seu pupilo a jogar como Juan Mata, Pochettino optou por falar antes do seu compatriota na hora de comparar.O esquerdino, de 21 anos, já internacional por Inglaterra, leva esta temporada um total de seis golos e cinco assistências em 18 jogos pelos blues, tendo apontado ainda dois golos em três partidas pelo Manchester City. Já Di María, 35 anos, tem nove golos e duas assistências em 21 jogos pelo Benfica esta temporada.