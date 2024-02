Thiago Silva: «Lutei contra a tuberculose e quase morri, mas no Brasil sou considerado chorão»

Thiago Silva concedeu uma entrevista à 'ESPN Brasil' onde falou sobre o próximo passo na sua carreira. O internacional brasileiro recordou ainda o Mundial'2014 e como o desfecho do mesmo para o Brasil moldou a forma como o jogador é visto atualmente no país.

O veterano defesa tem sido peça-chave do Chelsea desde que chegou ao clube na época 2020/2021. Thiago Silva tem contrato com os blues até junho, mas a renovação ainda não se deu, deixando em aberto o futuro do jogador. "Com 39 anos estou mais próximo do final da minha carreira. Continuarei a jogar futebol, mas ainda não decidi onde. Tenho alguns dias para pensar naquilo que vou fazer", começou por referir. Recentemente, o defesa, em entrevista à HaytersTV, não escondeu a possibilidade de regressar ao Fluminense, emblema de onde deu o ‘salto’ para o Milan.

Voltar ao Brasil pode, porém, trazer as lembranças do Mundial’2014. Na altura, a seleção canarinha foi eliminada pelo Chile nos oitavos-de-final. O jogo foi decidido nos penáltis e ficou marcado pelo choro de Thiago Silva, que até hoje não esquece o momento. "Hoje, para o Brasil, sou considerado um chorão", referiu o central. "Não creio que seja mais conhecido na Europa do que no Brasil, mas acredito que sou um pouco mais respeitado aqui do que lá", acrescentou.

O jogador brasileiro lembrou também os tempos em que enfrentou um problema grave de saúde. "As pessoas não veem o quão forte eu fui. Lutei contra a tuberculose e quase morri. Isso tornou-me muito forte. O choro não é uma situação de gente fraca, é de pessoas corajosas, e eu fui muito corajoso na minha vida", concluiu Thiago Silva.