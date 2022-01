Thomas Tüchel eleito o melhor treinador do Mundo

Thomas Tüchel foi eleito o melhor treinador do Mundo esta segunda-feira, na cerimónia do FIFA The Best , que decorre em Zurique. O treinador do Chelsea superiorizou-se a Pep Guardiola, do Manchester City, e Roberto Mancini, selecionador nacional de Itália.Refira-se que o técnico alemão, de 48 anos, guiou o emblema londrino à conquista da Liga dos Campeões na época passada, após triunfo diante do Manchester City na final disputada no Estádio do Dragão.