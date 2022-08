Tuchel desvaloriza momento de tensão com Conte: «Não aconteceu nada de mal...»

Thomas Tuchel desvalorizou o momento de tensão que protagonizou com Antonio Conte logo após o apito final do Chelsea-Tottenham . Antes disso, os técnicos dos dois clubes já tinham tido uma acesa discussão , aquando do golo de Hojbjerg."Apertámos as mãos, olhámos nos olhos um do outro e tivemos opiniões diferentes. Somos emocionais, é futebol. Não precisamos de fazer um drama. Somos dois treinadores emocionais junto à linha lateral", começou por referir o treinador do Chelsea à Sky Sports."Se nos encontrarmos [mais tarde], vamos encontrar-nos, se não, também está tudo bem. Foi entre dois competidores e não aconteceu nada de mal", acrescentou.Questionado sobre a forma como festejou quando Reece James fez o segundo golo do Chelsea, Tuchel foi taxativo. "No meio disto tudo, eu pensei que não deveria ter feito aquilo, mas um jogo deixa-te assim. Tivemos um esforço brilahte, depois de um empate que não foi merecido. Foi pura alegria. Pode ter ofendido o adversário, mas eles fizeram o mesmo quando empataram", apontou o técnico alemão, que considerou que os dois golos dos spurs deviam ter sido invalidados."Há falta clara sobre Kai Havertz [no primeiro golo] e um claro fora de jogo de Richarlison [no segundo]. Se foi analisado e nada acontece, têm de voltar a analisar. É ridículo", protestou.