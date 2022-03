Venda do Chelsea pode custar pontos na Premier League e vaga na Liga dos Campeões

O Chelsea está em risco de perder nove pontos na Premier League caso Abramovich rejeite vender o clube a entidades dos países que aplicaram sanções à Rússia, avança este domingo o 'The Sun'.Os blues, recorde-se, ocupam neste momento a 3.ª posição do campeonato inglês com 59 pontos, mais nove do que o 5.º colocado, o Manchester United, e mais 11 que o West Ham (6.º lugar), fazendo com que uma dedução de nove colocasse a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada em risco.Segundo fontes do 'The Raine Group', empresa contratada pelo magnata para tratar da venda do clube, Abramovich "tem o poder de decisão para rejeitar ofertas de potenciais compradores vindos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha", países que sancionaram a Rússia.De referir também que a maior proposta pelo Chelsea até à data , excluindo Estados Unidos e Europa, vem do 'Saudi Media Group', liderado por Mohamed Alkhereiji, que segundo o diário britânico ofereceu cerca de 3 mil milhões de euros.