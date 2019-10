Adeptos do Swansea 'picam' Cardiff com bilhetes de voo falsos com o nome de Sala

O encontro entre Swansea e Cardiff, agendado para este domingo, em encontro da 14.ª jornada do Championship, está a ficar marcado por uma episódio lamentável fora das quatro linhas envolvendo o nome de Emiliano Sala, avançado argentino que antes de transferir-se do Nantes para o CardiffOs adeptos do Swansea, imprimiram dezenas de bilhetes de avião falsos, com o nome de Emiliano Sala e ainda de Michael Dye, adepto que faleceu durante um encontro entre Inglaterra e País de Gales, em 2011, que seria o 'capitão fictício' do voo e fizeram circular as imagens nas redes sociais. Tudo isto com o principal objetivo de perturbar o adversário antes do duelo para o campeonato.Através de um comunicado, o responsável pela comunicação do clube lamentou o comportamento dos seus adeptos. "Estamos cientes das lamentáveis imagens [que têm sido partilhadas] e estamos a investigar quem as fez e onde tiveram origem. Quaisquer adeptos com este tipo de material consigo, ou que se comportem de forma inaceitável, vão ser processados criminalmente", pode ler-se na nota publicada.