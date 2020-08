Alexis Sánchez ganhou quase 32 mil euros por cada toque na bola pelo Man. United

Alexis Sánchez passou a última época emprestado pelo Manchester United ao Inter e esta quinta-feira assinou em definitivo pelo emblema italiano. Perante a saída do chileno de Old Trafford, o analista Duncan Alexander, que está ligado ao portal Opta, revelou que Alexis Sánchez ganhou 28.800 libras (perto de 32 mil euros) de cada vez que tocou na bola ao serviço dos red devils, tendo em conta os valores auferidos no período em que representou o clube e os dados estatísticos do portal.

Alexis Sanchez's Man Utd career worked out as around £28,800 per touch of the ball. — Duncan Alexander (@oilysailor) August 6, 2020

Contratado ao Arsenal em janeiro de 2018, por 34 milhões de euros - na altura, Mkhitaryan fez o sentido inverso e rumou a Londres -, o avançado nunca justificou investimento. Fez 45 jogos com a camisola do United durante época e meia mas com um rendimento muito abaixo do esperado: marcou 5 golos e somente 3 foram na Premier League.



Em abril do ano passado, o 'Football Leaks' revelou os contornos milionários do contrato. Além dos 433 mil euros de salário semanal, Sánchez recebia ainda 83 mil euros por cada jogo como titular e tinha um prémio anual de 1,22 milhões. Depois, teria ainda direito a dois bónus (2,22 milhões caso fizesse 40 golos e assistências por época e 1 milhão de euros se os red devils conquistassem a Liga dos Campeões) que nunca chegou a receber porque essas metas não foram cumpridas.



No total, Alexis realizou 2.781 minutos em todas as competições com a camisola do Manchester United e terá custado aos cofres do clube qualquer coisa 30 milhões de euros só em salários e prémios. Uma verdadeira fortuna.