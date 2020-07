Ao nível de Cristiano Ronaldo: Bruno Fernandes faz história na Premier League

A primeira temporada de Bruno Fernandes na Premier League (ou metade dela, na verdade...) está a ser verdadeiramente de sonho. Chegado no final de janeiro, o médio português rapidamente deixou a sua marca no Manchester United e esta sexta-feira conseguiu mesmo entrar para a história da competição, juntando-se a um grupo bastante restrito de jogadores que conseguiram ganhar dois prémios consecutivos de jogador do mês no campeonato.





O ex-Sporting, de 25 anos, tornou-se apenas no sétimo a conseguir fazê-lo, ficando agora a par de algo que somente alcançaram figuras da Premier League, nomeadamente Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Jamie Vardy, Harry Kane, Dennis Bergkamp e Robbie Fowler. De resto, de notar que Bruno Fernandes já tinha feito história em fevereiro , já que nesse mês se tornou no 11.º jogador a conseguir vencer esse mesmo prémio à primeira tentativa Caso vença na próxima edição do prémio, Bruno Fernandes fará história absoluta, já que nenhum jogador conseguiu até ao momento fazer um 'hat-trick' no que a este prémio diz respeito.