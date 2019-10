Arsenal recordou José Antonio Reyes no encontro diante o V. Guimarães

O mundo do futebol não esquece José Antonio Reyes. O antigo jogador, queno passado dia 1 de junho na sequência de um, continua a deixar saudades por todos os clubes pelos quais passou durante a carreira.Exemplo disso mesmo é o Arsenal que relembrou o ex-internacional espanhol, que vestiu a camisola dos 'gunners' de 2003 a 2006, no, em jogo a contar para a 3.ª jornada do Grupo F da Liga Europa.Numa das bancadas do Emirates Stadium era visível uma tarja com a foto do ex-jogador do Benfica. Mais tarde, o emblema londrino partilhou o momento nas redes sociais oficiais do clube.