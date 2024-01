BBC anuncia demissão de Wayne Rooney com alusão à série Peaky Blinders e Gary Lineker manda apagar

Wayne Rooney foi, depois de ter conseguido apenas duas vitórias em 15 jogos no Championship. A 'BBC' publicou um tweet a dar conta da sua demissão, fazendo referência à série Peaky Blinders. No entanto, acabou por apagá-lo depois de Gary Lineker, comentador da televisão inglesa, ter demonstrado desagrado em relação a alusão à serie, que retrata a organização criminosa formada depois do final da Primeira Guerra Mundial em Birmingham."Por ordem dos Peaky Blinders, Wayne Rooney foi despedido do Birmingham", escreveu a BBC, num post que foi acompanhado por uma fotografia do antigo jogador do Manchester United vestido à Tommy Shelby, que é protagonista da serie."Apaguem isto", escreveu nos comentários Gary Lineker. O tweet acabou por ser rapidamente apagado.