Oficial: Wayne Rooney despedido do Birmingham

O Birmingham oficializou, esta manhã, o despedimento de Wayne Rooney, pouco tempo depois de a imprensa inglesa ter avançado que o treinador inglês tinha deixado o comando técnico da equipa devido aos maus resultados."Apesar dos melhores esforços, os resultados não corresponderam às expectativas que foram colocadas desde o início. Assim sendo, a direção sente que uma mudança de treinador serve os interesses do clube. A direção gostaria de deixar os sinceros agradecimentos a Wayne [Rooney] e a Carl Robinson", pode ler-se em comunicado do Birmingham."Infelizmente, a passagem do Wayne não correu como planeado e decidimos iniciar um novo caminho", explicou Garry Cook, diretor executivo do emblema inglês.Recorde-se que Rooney chegou ao comando técnico do Birmingham em outubro. Desde aí, esteve à frente do clube em 15 jogos, somando apenas duas vitórias.