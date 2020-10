«Bem-vindo ao Manchester United, Bruno Fernandes, é isto que acontece quando perdemos jogos»

Depois de Bruno Fernandes ter vindo a público negar qualquer desentendimento com o treinador do Manchester United, esta sexta-feira Ole Gunnar Solskjaer seguiu a mesma linha, confirmando as palavras do internacional português.





"Bruno Fernandes falou muito bem no outro dia, ao dizer que estamos juntos. Quem está de fora, aproveita qualquer oportunidade para criar divisão. Não podemos dar ouvidos a opiniões externas, temos de seguir unidos. O Bruno perdeu dois jogos do campeonato desde que chegou ao clube e só chegou em fevereiro. Mas bem-vindo ao Manchester United, Bruno, é isto que acontece quando perdemos alguns jogos. Estão a tentar criar uma divisão entre nós, mas isso não vai acontecer, porque este grupo quer trabalhar no duro e manter-se unido", afirmou o treinador dos red devils.Recorde-se que o Manchester United defronta o Newcastle, fora, no sábado, às 20 horas, em jogo da 5.ª jornada da Premier League.