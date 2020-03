Colega de Bernardo Silva e Cancelo está em auto-isolamento

O defesa Benjamin Mendy, do Manchester City, está em auto-isolamento por precaução depois de um familiar ter sido internado no hospital com sintomas de coronavírus.

A notícia foi avançada pela imprensa inglesa, que dá conta que jogador francês treinou na manhã desta quinta-feira com o restante plantel às ordens de Pep Guardiola e a situação de Mendy foi confirmada por um porta-voz dos citizens.





"O clube pode confirmar que um membro da família de um jogador da equipa masculina está no hospital com sintomas de uma doença respiratória. O indivíduo passou por exames no hospital, um dos quais é para o Covid-19. Até que os resultados sejam conhecidos, o jogador em questão estará auto-isolado como precaução", informou o porta-voz.Recorde-se que o plantel do Manchester City conta com dois jogadores portugueses, Bernardo Silva e João Cancelo. Manchester City tem encontro marcado com o Burnley no sábado para Premier League, mas as notícias da últimas horas, nomeadamente o facto de Mikel Arteta, técnico do Arsenal, estar infetado com coronavírus, podem levar à suspensão do campeonato.