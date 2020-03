Brighton anuncia adiamento do jogo com o Arsenal

O Brighton anunciou esta quinta-feira que o jogo frente ao Arsenal foi adiado através de um comunicado publicado no site oficial e nas redes sociais do clube do sul de Inglaterra.





Saturday's @premierleague match against @Arsenal has been postponed following the news that broke earlier this evening concerning Gunners head coach Mikel Arteta.#BHAFC ?? — Brighton & Hove Albion ?? (@OfficialBHAFC) March 12, 2020

A decisão prende-se com o facto de o treinador dos gunners, Mikel Arteta, ter testado positivo no teste do coronavírus.O duelo da 30.ª jornada da Premier League estava agendado para este sábado no Falmer Stadium, sendo que este adiamento do Brighton-Arsenal surge algumas horas depois de a Premier League ter garantido que os encontros do fim de semana iriam realizar-se dentro do planeado.