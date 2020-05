Bruno Fernandes: «Bernardo Silva foge um bocadinho de mim»

Além de ter abordado a boa relação que mantém com os seus antigos companheiros de equipa do Sporting, Bruno Fernandes sublinhou na quinta-feira no programa '5 para a meia noite', da RTP1, que também mantém contacto permanente com os rivais de Manchester, mas companheiros na Seleção Nacional, Bernardo Silva e João Cancelo.





"Eu e o Bernardo estreámo-nos juntos na seleção de sub-18. Temos uma boa amizade. E o Cancelo também está cá. Não tenho problemas em assumir que trocamos mensagens. Dentro de campo já não trocamos assim tantas. Entradas duras? Às vezes, quando é preciso, mas ele [Bernardo Silva] foge um bocadinho de mim", dispara, numa espécie de provocação ao extremo do Manchester City, antes de voltar a falar, por uma última vez, do anterior clube."A mensagem que quero passar é que temos de cuidar-nos um pouco. Saímos de uma fase difícil, as coisas começam a abrir, tem de haver um bocado mais de responsabilidade, para voltarmos a jogar à bola e a encher os estádios. O Estádio de Alvalade precisa dos sócios", conclui o antigo camisola 8 da equipa de Alvalade.