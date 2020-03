Bruno Fernandes responde a pedido para voltar a Alcochete: «Tenho muito por fazer em Manchester»

Carolina Deslandes e Bruno Fernandes são amigos de longa data e há muito que a cantora e o jogador do Manchester United trocam 'recados' nas redes sociais. Esta segunda-feira, um dia depois do ex-Sporting ter estado em grande destaque no dérbi (e na vitória) frente ao Manchester City, Carolina Deslandes deixou uma mensagem ao camisola 18 dos red devils.





"Sim, foi giro rebentar com o mundo e mostrar que és dos melhores da história. Agora andor para Alcochete com a minha Ana e a minha Matilde [n.d.r.: mulher e filha de Bruno Fernandes, respetivamente] que isto de me doer o coração já chega", escreveu a cantora, que obteve resposta pronta do internacional português: "Calma amiga que ainda tenho muito por fazer em Manchester".Bruno Fernandes foi também hoje eleito Jogador do Mês de fevereiro pela Associação de Jogadores Profissionais de Inglaterra.O médio internacional português reuniu a preferência dos adeptos que participaram na votação promovida por aquele organismo.















