Bryan Robson rendido a Bruno Fernandes: «Espero que seja um novo Paul Scholes»

Bruno Fernandes chegou em janeiro ao Manchester United e afirmou-se rapidamente como uma das grandes figuras na equipa orientada por Solskjaer. Com golos, assistências, grandes exibições e espírito de liderança dentro das quatro linhas, o médio português tem recebido rasgados elogios de atuais e antigos jogadores do clube.





Bryan Robson, antigo médio e capitão dos red devils, já havia elogiado Bruno Fernandes em declarações ao canal de televisão do clube e volta a mostrar-se rendido ao camisola 18 do United, comparando-o a outro médio que brilhou em Old Trafford: Paul Scholes.

"Ele não é como um jogador como Roy Keane, Paul Ince ou Nicky Butt. Para mim, é mais um Paul Scholes. O Bruno Fernandes é brilhante ao entrar no espaço entrelinhas, entre a defesa e o meio-campo do adversário. Também tem uma visão de jogo fantástica, pode fazer passes como o Paul Scholes e marcar golos" afirmou Robson em declarações à rádio 'talkSPORT'. "Espero que ele prove que eu estou certo e que possa ser outro Paul Scholes para o Manchester United", desejou a antiga glória dos red devils.



Bryan Robson sublinha ainda o bom relacionamento de Bruno Fernandes com os restantes companheiros e a influência que consegue ter no plantel. "Desde que entrou, parecia um jogador especial. Tem uma atitude fantástica. Já o encontrei algumas vezes, já o vi no campo de treinos e ele dá-se muito bem com os colegas. Com isso podemos ver porque é que era capitão do Sporting e também o talento que tem", sustentou.