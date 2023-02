Carlos Vinícius sobre Enzo: «É normal que agora todos o olhem com outros olhos»

Carlos Vinícius, antigo avançado do Benfica, abordou, em entrevista à Antena 1, a saída de Enzo Fernández das águias para o Chelsea por 121 milhões de euros , frisando que o argentino é um "grande jogador" e que "vai encaixar bem" no sistema dos blues."É uma pena ter saído do nosso Benfica tão cedo, era uma grande ajuda para o clube ser campeão, mas faz parte do processo. Ele tem o plano de carreira dele. Mas torço para que tudo dê certo no Chelsea. É uma grande transferência, um grande jogador. Teve a oportunidade no Benfica que lhe correu muito bem, e depois teve a oportunidade no Mundial e deu conta do recado, mostrou todo o potencial que tem. É normal que agora todos o olhem com outros olhos, pelo valor da transferência, mas tem qualidade e vai encaixar bem. Espero que não tenha sucesso contra nós", referiu o brasileiro do Fulham, que hoje defronta precisamente os blues para a Premier League.Sobre Roger Schmidt, o ponta-de-lança frisou que é "normal" um treinador "não querer perder os seus jogadores". "Ainda para mais um como Enzo... É normal que fique chateado, mas é como ele já disse: os que estão lá dão conta do recado e eu torço para serem campeões e para que as coisas corram bem".Vinícius recordou ainda a passagem pelo Benfica, e apesar de considerar que as águias têm uma "margem de pontos muito boa" no topo da tabela da Liga Bwin, deixou um aviso. "Quando eu lá estava, chegámos a ter sete pontos de avanço e não conseguimos ser campeões. É até ao fim, no final é que se fazem as contas", rematou.