Cassano muda de 'alvo': «Haaland não sabe jogar futebol»

Depois do bate-boca com José Mourinho , Antonio Cassano parece querer continuar a ser polémico. O antigo internacional italiano garantiu agora que Erling Haaland, o líder na corrida à Bota de Ouro de 2023, "não sabe jogar futebol"."Haaland faz-me lembrar a etapa que o Adriano teve no Inter de Milão. Ibrahimovic com a velocidade do Adriano? Sim, muito bem. Estou de acordo, ainda que o 'Ibra' fosse mais técnico do que o Haaland. É um misto do Adriano e Vieri. Há outros avançados que sabem jogar futebol como o Lewandowski e o Benzema. Ele não sabe jogar futebol. Ele é um grande goleador, é fenomenal. Mas não preferes um avançado que saiba jogar futebol?", frisou à 'Bobo TV', partilhando a mesma opinião para uma referência do futebol italiano."O 'Pippo' Inzaghi sabia jogar futebol? O quê?", referiu sobre o ex-avançado do AC Milan, em discórdia com outros comentadores do podcast.