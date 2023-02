Chefe do VAR da Premier League vai deixar o cargo

O 'The Athletic' avança, esta segunda-feira, que Neil Swarbrick, chefe do VAR da Premier League, deverá deixar o cargo em breve.Swarbrick, que até à temporada 2017/18 desempenhou as funções de árbitro principal, assumiu as funções atuais em 2019/20, e desde aí tem sido alvo de muitas críticas após algumas decisões polémicas.O inglês, de 57 anos, esteve debaixo de fogo recentemente quando, no empate entre West Ham e Chelsea (1-1) que contou com um golo de João Félix -, não assinalou um penálti por mão de Soucek dentro da área dos hammers.Apesar disto, o 'The Athletic' diz que a saída de Swarbrick poderá não estar relacionada às polémicas recentes, mas sim que se deverá tratar de uma mudança que já estaria agendada há algum tempo.Refira-se que este é o segundo caso semelhante nos últimos tempos. Há pouco mais de uma semana, o árbitro inglês Lee Mason retirou-se das suas funções como oficial da Premier League, depois de cometer um erro no VAR durante o duelo entre Arsenal e Brentford.