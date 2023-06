Damien Duff "chocado" com jogador: «Trocou-nos por uma villa cheia de mulheres bonitas e solteiras...»

Não é a primeira vez e provavelmente não será a última, mas é sempre motivo de notícia. Esta quinta-feira foi anunciado pelo Shelbourne FC, o atual sexto colocado do campeonato irlandês, que Scott van der Sluis, o habitual guarda-redes suplente, irá deixar o clube a meio da temporada para rumar a Maiorca... para entrar no reality show 'Love Island'. A revelação foi feita pelo clube, numa nota na qual o técnico Damien Duff fala sobre a situação com alguma tristeza e deceção."O Scott é um grande rapaz, tem sido brilhante, mas foi para o Love Island e não voltará. Quando lá estiver vai ser o primeiro reality show que vou ver na minha vida! Se conhecessem o Scott, saberiam que é assim que ele é. É assim, quer estar num programa de televisão, mesmo que seja eliminado ao fim de uma semana. Tentei criar um clima de profissionalismo máximo aqui e, por isso, ele não voltará. Fiquei chocado e triste ao saber que o Scott nos trocou, a mim, à equipa técnica e aos jogadores, por uma villa em Maiorca cheia de mulheres solteiras e bonitas", disse o técnico irlandês, de 44 anos.No ano passado o Love Island também tinha 'roubado' um talento aos relvados ingleses, no caso Jamie Allen , que em julho deixou o Halifax Town, do quinto escalão inglês, para rumar a Maiorca no mesmo espírito. Aguentaria pouco mais de uma semana antes de ser expulso e voltar ao futebol para jogar no AFC Telford United, do sexto escalão.