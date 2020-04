Danny Rose: «Acho bizarro tentarem dizer-nos como gastar o nosso dinheiro»

Tem dado que falar em Inglaterra a questão das reduções salariais dos jogadores por causa do coronavírus, mas o tema não gera consenso. Este sábado a discussão voltou a intensificar-se, isto depois de o assunto ter até chegado ao Parlamento, algo que deixou muito desagradado Danny Rose, defesa esquerdo do Newcastle.





Na mesma entrevista, o ex-jogador do Tottenham deixou claro que por sua opção irá contribuir para ajudar quem precisa. "Falo por mim. Não tenho problemas em contribuir com o meu salário para pagar aos que estão na linha da frente na luta e para quem está afetado por toda a situação neste momento", finalizou.

Na sexta-feira, recorde-se, na reunião que determinou o adiamento do recomeço dos jogos para quando seja "seguro e apropriado" fazê-lo, os clubes da Premier League definiram em conjunto um plano que prevê um acordo global para que todos os jogadores da Premier League aceitem reduzir em 30% os seus vencimentos

"Quando acordei esta manhã, ao ver os comentários dos deputados, senti que nos estavam a encostar à parede. As negociações já vinham sendo feitas bem antes deles começarem a falar. Tudo que aconteceu ali foi uma discussão. Acabei de falar com o Jordan Henderson há uns 20 minutos e ele estará a dar tudo para arranjar uma solução. Não era necessário pessoas de fora do futebol tentarem dizer aos futebolistas o que devem fazer com o seu dinheiro. Acho isso tão bizarro", atirou o defesa de 27 anos, em declarações à BBC Radio 5 Live.