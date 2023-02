David Moyes revela que falou com Roger Schmidt sobre Enzo: «Por aquele preço...»

David Moyes, treinador do West Ham, assumiu, na antevisão ao encontro desta tarde frente ao Chelsea , que falou com Roger Schmidt em novembro do ano passado relativamente a uma eventual transferência de Enzo Fernández, frisando, no entanto, que quando percebeu o preço pelo qual o médio argentino - na altura ao serviço do Benfica - estaria disponível... perdeu o interesse."Conheci-o [a Enzo] quando estava no Benfica. Falei com o treinador deles [Roger Schmidt] sobre o Enzo em novembro e ele elogiou-o muito, disse-me que era um grande jogador. Soube logo que estava no radar e, obviamente, o Mundial destacou ainda mais as suas capacidades", começou por referir o técnico escocês, que revelou o que pensou quando soube o valor do médio."Por aquele preço...", atirou.Enzo, recorde-se, acabou por se transferir do Benfica para o Chelsea no mercado de inverno por 121 milhões de euros