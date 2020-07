Do 'bad boy' Dier à confusão entre Son e Lloris: documentário do Tottenham promete ter de tudo

"All or nothing" (Tudo ou nada, em inglês). É assim que intitula o documentário do Tottenham sobre a época desportiva 2019/20, que será lançado ainda este verão, mas bem que poderia ser o título que resume a presente temporada dos spurs, que tem tido de tudo um pouco.

Depois de cinco temporadas no clube, Mauricio Pochettino enfrenta o despedimento após um desastrado arranque de época no Tottenham, com a equipa muito perto dos lugares de despromoção.

O momento em que Eric Dier saltou para as bancadas para confrontar adepto O momento em que Eric Dier saltou para as bancadas para confrontar adepto

A carregar o vídeo ...

É então que dá-se a entrada de José Mourinho, treinador português muito bem cotado mundialmente, com várias passagens de sucesso pelo Chelsea, Inter e até Real Madrid. A equipa começa, lentamente, a voltar ao caminho das vitórias e a ganhar confiança, mas de forma bem moderada e... ao estilo de uma montanha russa. Mas os problemas que se avistavam dentro do relvado rapidamente começaram a surgir também fora dele.



Em março, o verniz estalou por completo. O Tottenham diz 'adeus' à Taça de Inglaterra após perder com o Norwich e no final do encontro Eric Dier dirige-se às bancadas do estádio dos spurs para trocar argumentos com um adepto do clube, juntando-se, assim, ao grupo dos 'bad boys' do futebol mundial.





Tottenham a ferro e fogo: Lloris e Son tiveram de ser separados pelos colegas Tottenham a ferro e fogo: Lloris e Son tiveram de ser separados pelos colegas

A carregar o vídeo ...

Contudo, os episódios algo fora da normalidade da formação londrina não ficaram por aqui. Durante o encontro desta segunda-feira, entre Tottenham e Everton, que terminou com um triunfo dos spurs, Hugo Lloris e Son tiveram uma troca acesa de palavras no final da primeira parte, com as câmaras a captarem o momento tenso entre os dois jogadores, que terminou no interior do balneário. Muitos perguntam-se como terá sido resolvido este desentendimento entre os dois atletas orientados pelo treinador setubalense, resposta que muito possivelmente será dada no documentário dos spurs.