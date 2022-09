Dono do Chelsea sugere All Star Game na Premier League e Klopp ironiza: «Quer trazer os Globetrotters?»

"When he finds a date for that he can call me"



Depois de ter estado debaixo dos holofotes nos últimos dias, Todd Boehly volta a ser tema de conversa . O presidente do Chelsea propôs algumas mudanças no futebol inglês - entre as quais a criação de um All Star Game, de maneira a promover a Premier League - e não tardou em esperar pela resposta de Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, que ironizou a situação, 'pedindo' ao dirigente dos blues para trazer para o encontro... os Harlem Globetrotters, uma equipa de basquetebol conhecida pelas suas apresentações, que misturam entretenimento e acrobacias."Ótimo! Quando encontrar uma data para isso, ele que me ligue. Esquece-se que nos Estados Unidos, no basquetebol, as equipas têm quatro meses de descanso, então não se importam nada de fazer algum desporto durante essas pausas. No futebol é completamente diferente. Quer trazer também os Harlem Globetrotters e deixá-los jogar contra uma equipa de futebol?", referiu o técnico alemão.E acrescentou: "Não sei se as pessoas iam querer ver esse jogo. Imaginem, jogadores do Manchester United, Liverpool e Everton juntos... bem, seria um jogo interessante. E do outro lado, as de Londres. Ele disse mesmo isso?".Todd Boehly explicou as suas ideias, frisando que o futebol precisa de "aprender um pouco a lição" com os desportos americanos. "Qual a razão de não existir um All Star Game? Estrelas da Premier League norte contra sul. Toda a gente gosta da ideia de gerar mais dinheiro para a Premier League...".Refira-se que Boehly sugeriu ainda alterações no sistema de descida de divisão na elite do futebol inglês, através de um mini-torneio, no final da temporada, entre as últimas quatro equipas da tabela.