E se a época da Premier League fosse terminar à China? A proposta que está em cima da mesa

E se a época da Premier League fosse terminar à China? Parece uma ideia, no mínimo, estranha. Mas, segundo a imprensa britânica desta sexta-feira, será discutida hoje pelos clubes numa reunião por videoconferência.





O campeonato está suspenso desde 13 de março , devido à pandemia de coronavírus, e os clubes estão preocupados, em termos financeiros, com as consequências caso a temporada não termine.De acordo com a imprensa britânica, os clubes podem perder mais de 760 milhões de libras (mais de 865 milhões de euros) em receitas de transmissão caso a época não chegue ao fim.