Édouard Mendy não se sente 'ameaçado' por Haaland: «Olho para ele como se fosse o Benteke»

Édouard Mendy, guarda-redes do Chelsea, afirmou que Haaland não vai merecer especial atenção nos duelos entre os blues e o Manchester City, e assumiu que defrontar o avançado norueguês será semelhante a estar frente a frente com... Benteke, ponta-de-lança do Crystal Palace."Não se trata do avançado ou da equipa. Trata-se de nos focarmos em todos os avançados de todas as equipas. O facto de lá estar o Haaland não muda nada. Olho para ele como olho para o Benteke. Não há assim tanta diferença entre Crystal Palace e Manchester City. É preciso foco porque são avançados e podem marcar a qualquer momento", começou por dizer, citado pelo 'The Sun'.Questionado acerca da saída do seu compatriota Sadio Mané do Liverpool, Mendy frisou a qualidade do extremo que rumou ao Bayern . "É uma grande perda para a Premier League no que diz respeito à sua qualidade e à pessoa que é. Tinha a qualidade, o impacto e é um exemplo para os mais jovens. Espero que aproveite o tempo na Bundesliga", rematou.