Espanhóis dizem que Guardiola está disposto a 'dar' Bernardo Silva para ter Messi

Desde o primeiro minuto que o Manchester City está na corrida por Messi. Depois do craque argentino ter anunciado a sua intenção de deixar o Barcelona que rumores apontam para um reencontro entre Messi e Pep Guardiola. De acordo com o jornal espanhol 'Sport', o Manchester City já prepara uma oferta para garantir a contratação de Messi e o português Bernardo Silva até pode ser incluído no negócio.





De acordo com a publicação espanhola, os citizens estão a trabalhar para fazer uma proposta que não infrinja o fair play financeiro e é aqui que entram os nomes de Bernardo Silva, Gabriel Jesus e Eric García.O Manchester City não estará disposto a dar mais do que 100 milhões de euros por Messi, mas está disponível para incluir jogadores numa eventual transferência. E Bernardo Silva é, segundo a imprensa espanhola, o jogador que mais interesse desperta no Barcelona.Recorde-se que rumores avançam que Messi e Guardiola já teriam mesmo conversado por telefone , sendo que a transferência do argentino para Manchester teria sido o assunto falado.