Fábio Carvalho vai ser jogador do Liverpool a partir da próxima época

Jürgen Klopp não escondeu, aliás, a admiração pelo jogador que começou a formação nas escolas do Benfica, migrando depois para o Fulham. "Seríamos malucos se não continuássemos interessados em Fábio Carvalho. Mas, neste momento, não está nas nossas mãos. A tentativa de contratação aconteceu tarde na janela de transferências e não correu bem, mas vamos ver o que acontece", afirmou a 4 de fevereiro.

Depois de uma tentativa frustrada em janeiro , Fábio Carvalho vai mesmo ser jogador do Liverpool. O jornalista Fabrizio Romano garante que os reds vão pagar 5 milhões de euros (mais 2,7M€ de objetivos) ao Fulham para ficar com o internacional português sub-21.O jogador às ordens de Marco Silva vai assinar um contrato até junho de 2027 e já tem autorização para realizar exames médicos. De acordo com a mesma fonte, a oficialização do reforço de Klopp acontecerá em maio.Pelo Fulham, Carvalho, de apenas 19 anos, tem brilhado no Championship. Esta época conta 31 jogos oficiais e oito golos apontados.