Federação inglesa estará a tentar 'tirar' Fábio Carvalho à seleção portuguesa

O jornalista Rob Dorsett, da Sky Sports, adianta esta segunda-feira que a Federação Inglesa (FA) estará a tentar 'tirar' Fábio Carvalho à seleção portuguesa. O jogador que começou nas camadas mais baixas da formação do Benfica mudou-se para Inglaterra com apenas 11 anos e por lá ficou. Agora, vai dando cartas pelo Fulham de Marco Silva, tendo até despertado o interesse do Liverpool em janeiro Segundo a mesma fonte, a FA pretende convocar o jogador para a seleção sub-21 com vista a assegurar que o médio-ofensivo, de apenas 19 anos, seja internacional pela formação dos três leões mais tarde, a nível sénior.Fábio Carvalho já atuou pelas seleções sub-16 e sub-18 de Inglaterra mas terá de realizar um "teste de cidadania para obter um passaporte britânico" de forma a poder alinhar nos sub-21 ingleses.O contrato do jovem jogador termina em junho de 2022 pelo Fulham, clube pelo qual apontou sete golos em 26 partidas oficiais esta temporada.