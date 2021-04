Ferdinand e o pontapé na cara que não esquece: «O barulho da chuteira e os gritos dele eram incríveis»

Se os desentendimentos dentro das equipas da Premier League têm estado na ordem do dia - com Rudiger e Kepa, no Chelsea, a terem saltado esta semana para a 'ribalta'-, facto é que Rio Ferdinand recorda-se que 'filmes' assim de há muito. Na BT Sport, o antigo jogador voltou a 1998, a uma treino do West Ham em que John Hartson e Eyal Berkovic se pegaram... feio.





"Jonh Hartson deu um pontapé na cara de Berkovic. O barulho da chuteira na cara foi incrível", afirmou sublinhando que o que se passou foi algo semelhante a um combate de boxe "entre um peso pesado e um peso pluma".E explicou: "Estavam a jogar um jogo em que a equipa de Berkovic estava a ganhar 5-0. Este agarrou na bola e começou a rir-se de Hartson. O John perseguiu-o e fez-lhe uma rasteira. Berkovic foi ao chão e perguntou-lhe: 'o que é que estás a fazer?' A reação de Hartson foi dar-lhe um pontapé na cara. O ruído da bota na cara e os gritos de Berkovic eram incríveis. E do mal ao menos que lhe bateu com o pé esquerdo... Foi incrível".