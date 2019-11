«Ganhar»: a explicação para Mourinho ter estado tanto meses sem clube

Desde que José Mourinho deixou o Manchester United, em dezembro do ano passado, o seu nome foi falado para inúmeros clubes. Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter, Bayern e Tottenham foram dos destinos ventilados, acabando por ser anunciado no clube de Londres como sucessor de Pochettino . Por que demorou tanto tempo para arranjar clube? Ao longo destes meses, o treinador português deixou bem claro o que pretendia."A única coisa que sei é o que não quero e isso é claro. Tenho de jogar para ganhar, isso é quase patológico. Se não conseguir o problema é meu, dos jogadores, da estrutura do clube, mas eu preciso de um projeto onde sinta que jogo para ganhar", referiu numa numa entrevista ao 'The Coaches Voice' há pouco mais de duas semanas."Se alguém me oferecer um contrato fantástico, incrível e maravilhoso de 10 anos e me disser 'o objetivo é ficar na primeira metade da tabela, se ficares em 7.º ou 8.º será perfeito', isso não é para mim. É a minha natureza. Claro que me lembro do que ganhei e de como ganhei. Mas o meu próximo objetivo é para ganhar", acrescentou Mourinho.