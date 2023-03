Greenwood disse aos colegas que a carreira de Cristiano Ronaldo estava 'morta'... ainda no tempo do Real Madrid

"Está morto". A referência de Mason Greenwood diz respeito ao nível apresentado por Cristiano Ronaldo, algures na sua passagem pelo Real Madrid, clube do qual saiu como campeão europeu em título, em 2018, rumando à Juventus.O detalhe é revelado pelo 'The Athletic' e é apenas um no diagnóstico feito aos comportamentos de um futebolista instável e que está afastado da equipa principal desde que foi acusado de violação. Apesar de ter sido ilibado de todos os crimes, o Manchester United ainda não decidiu qualquer será o futuro do avançado já internacional inglês, de apenas 21 anos, mas que não tem qualquer minuto oficial desde janeiro de 2022.Os dirigentes e staff técnico dos red devils foram avisando Greenwood para os comportamentos que consideravam abusivos. Criticar abertamente e daquela forma uma lenda do clube, que haveria de ser companheiro de equipa mais tarde, era um deles. Mas não era apenas isso.De acordo com a referida fonte, o futebolista britânico era maldoso para os companheiros de equipa, ainda nos escalões de formação. E, durante as restrições da Covid-19, Greenwood, que se estreou pela primeira equipa aos 17 anos, era um dos elementos mais difíceis de controlar pelo emblema de Manchester.O 'The Athletic' relata que o futebolista que anunciou que irá casar com a namorada alugou um Airbnb em Salford, para realizar festa, apesar da proibição de contactos. Ouviu-se "música até às 4h ou 5 horas da manhã", com muita gente a entrar na residência na casa dos 20 anos.Mesmo na Seleção, Gareth Southgate percebeu que Greenwood não seria alguém com facilidade em lidar. O avançado fez a estreia pelos Três Leões em setembro de 2020, na Islândia, e decidiu celebrar convidando jovens mulheres para o hotel da seleção. Já não fez a viagem seguinte para Copenhaga, tal como Phil Foden, sendo 'recambiados' para Inglaterra.