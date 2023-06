Guarda-redes do Wrexham revela valores da viagem a Las Vegas: «Nunca tinha visto algo assim»

Ben Foster, guarda-redes do Wrexham, revelou os valores que Ryan Reynolds e Rob McElhenney, os donos do clube, desembolsaram na viagem que o plantel fez recentemente a Las Vegas para festejar a subida à League Two "Fui à viagem a Vegas e realmente foi algo que deu trabalho. A maneira como o McElhenney e o Ryan organizaram tudo e deixaram tudo para nós... Nunca tinha visto algo assim. Chegámos lá e fomos logo tomar banho, mudámos de roupa, fomos jantar e depois saímos à noite. Tudo pago", começou por dizer no 'The Fellas Podcast'.E prosseguiu, revelando o valor total das despesas: "Provavelmente umas 500 mil libras (581 mil euros). De certeza que foi pelo menos meio milhão, eles trataram de tudo".Foster contou ainda como os jogadores do Wrexham foram recebidos no bar que frequentaram no primeiro dia. "Entrámos e mudaram logo de música, meteram uma do Wrexham. Havia uma enorme área VIP fechada, com cortinas do clube a caírem do teto, com confetti... Até havia um ecrã que mostrava os golos do Paul Mullin [avançado do clube] e assim!".Refira-se que a festa do plantel do Wrexham incluiu, entre outras atividades, várias festas na piscina e visitas a bares. Os jogadores viram ainda o emblema do clube esculpido em gelo.