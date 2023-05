Jogadores do Wrexham ganham viagem a Las Vegas após garantirem subida à League Two

Os jogadores do Wrexham, o novo clube da moda do futebol mundial que recentemente garantiu a subida à League Two , vão festejar o feito numa viagem a Las Vegas patrocinada pelos donos Ryan Reynolds e Rob McElhenney, avança a 'ESPN'.Segundo a mesma fonte, os campeões da National League vão desfilar esta terça-feira, num autocarro, por Wrexham, e seguem depois para a cidade norte-americana, onde poderão tirar alguns dias e descansar de uma época exigente, que terminou este fim de semana com um empate a um golo na visita ao terreno do Torquay United.Refira-se que a subida e o título da National League, com o recorde de pontos na divisão (111), foram consumados com uma vitória também por 3-1 sobre o Boreham Wood, com direito a um bis de Paul Mullin, autor de 47 golos esta época.