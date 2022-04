Guardiola está de olho em Rafael Leão

O internacional português Rafael Leão está numa época de ascensão no AC Milan e continua a dar que falar em Itália. Desta feita, o jornalista italiano Nicolò Schira garantiu que é o Manchester City que está de olho no jovem avançado.Pep Guardiola está prestes a fechar a contratação de Erling Haaland , segundo o 'Daily Mail', mas as contratações podem não ficar por aqui. O mesmo jornalista avançou que as negociações com Jorge Mendes, agente do jogador, de 22 anos, já começaram.Os rossoneri não querem abrir mão do dianteiro que tem 12 golos em 36 partidas oficiais em 2021/22 por menos de 70 milhões de euros. Ao mesmo tempo, o emblema de Milão quer prorrogar o vínculo de Leão até junho de 2026, aumentando-lhe o salário para 4,5 milhões de euros anuais.