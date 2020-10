Ingleses dizem que Bruno Fernandes é 'alvo de topo' de Barcelona e Real Madrid

Os rumores de um possível mal-estar no Manchester United com Bruno Fernandes e Solskjaer já foi desmentido pelos próprios, mas a imprensa inglesa garante que há colossos europeus de olho no internacional português, 'à espera' que o médio dos red devils dê sinais de querer sair.





Escreve o 'The Sun' que Real Madrid e Barcelona identificaram em Bruno Fernandes "um alvo de topo apenas oito meses depois de chegar ao Manchester United", notícia que está a ter igualmente eco nos jornais espanhóis.Recorde-se que, esta quarta-feira, o internacional português descartou qualquer mal entendido com o treinador norueguês, agradeceu o crédito dado desde o momento em que foi contratado ao Sporting e deixou um aviso para quem tentar "desestabilizar" o balneário dos red devils. "Acho que ultimamente tem-se especulado muita coisa em relação a isso. Primeiro, foi uma discussão com os companheiros de equipa, como isso não colou foi com um companheiro só [o suposto incidente com o ex-Benfica Victor Lindelöf], como isso também não colou agora é com o Solskjaer. Acredito que é uma forma de desestabilizar um bocadinho o grupo", começou por dizer o médio português na 'flash-interview' após a vitória de Portugal frente à Suécia , negando qualquer veracidade sobre uma suposta discussão com o técnico no momento em que foi substituído."Aquilo que foi dito em nada é verdade até porque fui substituído ao intervalo por opção técnica, é verdade, onde o treinador me disse que o jogo estava acabado e que teríamos muitos mais pela frente. Compreendi, claro que não fiquei satisfeito em sair, mas em nada naquele momento falei ou disse qualquer coisa que pudesse prejudicar o grupo. Até depois do jogo o treinador me mandou uma mensagem a desejar boa sorte para a Seleção. [No balneário no final do jogo] Perguntou-me, a mim e a mais dois ou três jogadores, se achávamos que tínhamos necessidade de dar uma palavra à equipa, de apoio, de suporte, ninguém quis falar porque o momento não era o melhor", continuou, antes de agradecer a aposta do técnico que o levou para Old Trafford."Só tenho de estar grato ao treinador porque foi ele que me quis, foi ele que acreditou em mim e as táticas que usa são perfeitas para mim. Por isso, escusam de tentar inventar desculpas, se alguém quer tentar arranjar confusão dentro do Manchester United que não use o meu nome nem o dos meus colegas ou do treinador. O ambiente está bom, obviamente que depois de uma derrota ficámos tristes, mas temos de dar uma resposta já no próximo jogo", concluiu.