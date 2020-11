Ingleses rendidos a Diogo Jota recordam palavras que o colocam noutro patamar

Diogo Jota esteve em destaque na vitória do Liverpool sobre o Leicester e esta segunda-feira ganha honras de primeira página em vários jornais ingleses que além de sublinharem a exibição do internacional português, autor de um dos golos dos red, recordam as recentes palavras do ex-companheiro de equipa, Stephen Eustáquio, que colocam o português 'num patamar ainda mais alto'.





Cristiano Ronaldo e Diogo Jota dão que falar em Itália e Inglaterra



Cristiano Ronaldo e Diogo Jota dão que falar em Itália e Inglaterra

Jota entra na história do clube ao marcar golos nos primeiros quatro jogos disputados em Anfield para o campeonato - Arsenal, Sheffield United, Midtjylland e Leicester -, dado que a imprensa britânica salienta. O notável registo do internacional português colocam-no entre as grandes surpresas da temporada, mas também desperta maiores atenções."O Jota esteve no P. Ferreira, Atlético Madrid, FC Porto, Liverpool. Ele trabalha muito. É uma pessoa muito trabalhadora, muito delicada e que joga muito. Ele não vai ficar [pelo Liverpool], ele vai subir mais alto." As recentes palavras de Stephen Eustáquio ao 'La Vanguardia' sobre Diogo Jota ganham agora outro 'significado' para a imprensa britânica, que coloca o radar do mercado no internacional português.