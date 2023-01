João Félix agradece o apoio após o vermelho na estreia: «Não é sobre como começa, é como acaba»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Fe´lix (@joaofelix79)

João Félix protagonizava uma estreia promissora pelo Chelsea, diante do Fulham (3-1), mas acabaria por ser expulso com cartão vermelho direto e punido com três jogos de suspensão. O jogador do Atlético Madrid tem, agora, apenas mais um jogo de castigo para cumprir pelos blues e surgiu nas redes sociais a agradecer o apoio, pela primeira vez, desde a expulsão."Não é sobre como começa, é sobre como acaba. Volto em breve, azuis. Obrigado pelo apoio", escreveu o internacional luso, que tem contrato de empréstimo apenas até ao final da temporada.