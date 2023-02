João Félix: «No Chelsea tenho muito mais liberdade para pôr o meu futebol em prática»

João Félix chegou ao Chelsea em janeiro, por empréstimo do Atlético Madrid, até ao final da temporada. O avançado luso explicou que foi bom "regressar à competição e marcar logo", pelos blues, dando conta que sempre acompanhou o campeonato inglês."Sempre acompanhei a Premier League, mesmo os jogos entre equipas que lutam para não descer eu acompanhava. O facto do Chelsea ser um dos 'big6' é sempre bom mas não acompanhava o Chelsea em particular. Claro que é bom estar aqui. Estar neste clube é diferente", referiu em declarações à Eleven Sports.Apesar de ter poucas semanas no Chelsea, João Félix já tem um cântico dedicado . O jogador, de 23 anos, riu-se da situação mas disse ser normal. "Estive três anos e meio no Atlético Madrid e não tive um cântico. Aqui no primeiro jogo tive logo um mas aqui é normal, têm para quase todos os jogadores. Foi engraçado", vincou.Já sobre o estilo de jogo, Félix explicou que em Londres pode mostrar outro tipo de futebol ao invés do que vazia com camisola colchonera."A posição em que jogo e a maneira como jogamos é diferente da forma como jogávamos no Atlético. As equipas contra quem jogamos são diferentes. Claramente, que tenho muito mais liberdade para pôr o meu futebol em prática, para estar ao melhor nível para ajudar a equipa. É isso que procuro fazer, procuro divertir-me em campo. A carreira não é longa e acaba depressa. Ainda no outro dia tinha 19 anos e estava no Atlético, agora tenho 23. Acho que sim, estou-me a sentir bem a jogar aqui. É só os resultados aparecerem e é perfeito", afirmou o jogador formado no Benfica e FC Porto.João Félix revelou, por fim, o objetivo até ao final da temporada com a camisola do Chelsea. "Quero a Champions [League]. A 100 por cento, o objetivo é ganhar a Champions", elucidou.