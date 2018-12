José Morais e a saída de Mourinho do United: «Talvez tenha sido vontade dele»

José Morais, ex-adjunto de Mourinho, confessa-se surpreendido com a saída do técnico português do Manchester United . Em entrevista à SportTV, o técnico salientou que "há coisas que a opinião pública acaba por não entender e depois há objetivos que se esperam ver cumpridos por causa da dimensão do clube e isso gera um clima negativo"."É uma surpresa, é um treinador de um nível elevado, não se espera que seja despedido assim. O Manchester United não é o tipo de clube que despede assim um treinador, por isso, talvez tenha sido vontade dele", afirmou José Morais, atualmente a treinar o Jeonbuk FC na Coreia do Sul.Quanto ao futuro, o ex-colega de Mourinho revela que o português tem uma paixão enorme por treinar e que estar parado é improvável. "Mourinho tem a vontade de vencer que lhe conhecemos e não é o tipo de pessoa que goste de ficar parado. Vejo-o a entrar, em breve, num outro clube que seja capacitado e organizado", atirou José Morais.A questão em torno do mau estar no balneário dos reds devils tem gerado muita polémica. "Há que medir comportamentos e José Mourinho até pode gostar muito do Pogba, mas não gostar das atitudes que ele tem", sentenciou.