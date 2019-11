José Mourinho: «O presidente do Real Madrid adora-me»

O nome de José Mourinho chegou a ser ventilado para o Real Madrid, tanto depois da saída de Santiago Solari, como já com Zinedine Zidane no comando dos merengues. O treinador português não esconde que falou com Florentino Perez nos últimos meses, só não diz em concreto sobre o que foi a conversa."Tenho muitos amigos no Real Madrid. O primeiro é o presidente, ele adora-me e eu adoro-o. Sinto-me muito orgulhoso por deixar estas amizades pelos clubes por onde vou passado", contou o treinador português do Tottenham, em conferência de imprensa."Ontem recebi 50 mensagens de texto de pessoas do Manchester United. Isso é o mais importante depois das medalhas e dos troféus", acrescentou.Recorde-se que Mourinho treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013.