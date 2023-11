Leicester pondera avançar com queixa contra o Everton

A Premier League anunciou sexta-feira a dedução de 10 pontos ao Everton devido à violação das regras do fair play financeiro da liga inglesa. Esta decisão surge na sequência do processo aberto em março aos toffees, depois de o clube ter ultrapassado o limite de 120 M€ em prejuízos no conjunto das três épocas anteriores. Face a isto, o Leicester promete agir.Na época passada, o Everton evitou a despromoção ao terminar com mais 2 pontos do que o Leicester, que acabou em 18º. Agora, este último clube pondera avançar com uma queixa contra o rival, com vista a uma eventual indemnização pelas perdas associadas à descida de divisão. Mas Burnley e Leeds também analisam idêntica possibilidade.O Everton registou perdas de 142,2 M€ nesse período e, por isso, enfrenta agora a mão pesada da Premier. Com esta punição, que tem efeitos imediatos, o Everton passa da 14ª posição, com 14 pontos em 12 jornadas, para o penúltimo lugar (19º), com 4, os mesmos do Burnley (20º), e menos 1 do que o Sheffield United (18º) e 2 do que o Luton (17º).