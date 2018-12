Manchester United confirma Solskjaer no lugar de Mourinho

O Manchester United oficializou a contratação de Ole Gunnar Solskjaer como novo treinador, um dia após a saída de Mourinho do comando técnico dos red devils. Já ontem, a equipa inglesa havia anunciado o nome do norueguês em vídeo publicado no site oficial, mas rapidamente retirou a informação...No comunicado divulgado esta quarta-feira, o Manchester United confirma que Solskjaer ficará à frente da equipa até ao final da temporada, ao lado de Mike Phelan, Michael Carrick e Kieran McKenna.O norueguês, de 45 anos, orientou o Molde nas últimas temporadas, já depois de ter trabalhado como técnico no Cardiff e nas reservas do Manchester United. Como jogador, atuou em Old Trafford de 1996/97 a 2006/07."O Manchester United está no meu coração e é maravilhoso estar de volta neste papel. Estou ansioso para começar a trabalhar com este plantel talentoso, staff e toda a gente do clube", afirmou o antigo jogador ao site dos red devils.Ed Woodward, CEO do United, aplaudiu o currículo do novo treinador. "Ole é uma lenda do clube, com uma grande experiência, quer em campo quer no papel de treinador. A sua história no Manchester United dá conta de que vive e respira a nossa cultura e toda a gente está encantada por tê-lo a ele e Mike Phelan de regresso. Estamos confiantes de que ele vai unir os jogadores e os adeptos na segunda metade da temporada", disse.