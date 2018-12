Manchester United descuida-se e anuncia sucessor de Mourinho

Ole Gunnar Solskjaer é o novo treinador do Manchester United, segundo um vídeo que o próprio clube publicou, alegadamente antes do tempo, no seu site oficial.A publicação foi rapidamente apagada mas não escapou aos olhos dos visitantes. Nela eram visíveis imagens de festejos do antigo jogador dos red devils, bem como a frase: "Solskjaer é o nosso treinador interino".O norueguês, de 45 anos, orientou o Molde nas últimas temporadas, já depois de ter trabalhado como técnico no Cardiff e nas reservas do Manchester United. Como jogador, atuou em Old Trafford de 1996/97 a 2006/07.