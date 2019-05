Manchester United quer Thomas Partey e está disposto a abrir os cordões ao bolso

Solskjaer parece ter encontrado o substituto de Ander Herrera, que já anunciou a saída do clube inglês, após término do contrato de cinco anos. Thomas Partey, atualmente no Atlético Madrid, é a escolha do treinador de 46 anos para o meio campo do Manchester United e o clube está disposto a pagar a cláusula de rescisão do ganês, avançou o 'As'.





Thomas Partey foi o sexto futebolista mais utilizado do plantel de Simeone esta temporada, com 2.723 minutos, e de momento é intransferível para El Cholo. O jogador ganês tem uma cláusula de 50 milhões de euros (43,5 milhões de libras), e o Arsenal, de Unai Emery, também já demonstrou interesse no médio.O ganês, de 25 anos, conta com 32 jogos, 3 golos e 4 assistências pelos colchoneros.